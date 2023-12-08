Aleyna Tilki isyan etti! 'Beni sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar' Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyada paylaştığı videoyla konserlerinin iptal edilmesinden dert yandı.

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ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu paylaşımda sektörü domine eden kişiler tarafından devre dışı bırakıldığını iddia etti.

Aleyna Tilki, tacize uğradığı mekanlarda sahneye çıkmasının dayatıldığını ve istediği yerlerde de da sahne almasının engellendiğini duyurdu.

Paylaşımında sert mesajlar veren Aleyna Tilki, şarkı söylemeyi çok özlediğini belirtti.

"Bu sektörün a.... koyayım"

Sesi titreyerek video çeken ve açıklamalarının sonunda sektörde hep engellendiğini dile getiren Tilki, "Bu sektörün a.... koyayım" diyerek tepki gösterdi.

İşte Aleyna Tilki’nin o açıklaması:

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz.

"Çok iyi bildiğiniz isimler bunlar"

Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar.

"Seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor"

Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum. (Şu anda yüzyüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık)

"Benim ölmemi istiyorlar"

İş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi? Benim ölmemi istiyorlar. Gerçekten yok olmamı istiyorlar. Benim zamanında tacize uğradığım psikolojimin bozulduğu yerlerde tekrar çıkmamı istiyorlar. Kendimi ifade edebileceğim sahnelere çıkmama izin vermiyorlar.

"Benim moralimi bozacak mekanlara yazmaya çalışıyorlar"

Organizasyonları onlar yapıyor. İstemiyorlar. Çünkü sektörü domine eden ve yaklaşık 20-30 yıldır beraber çalıştıkları insanın sözünden çıkamıyorlar. Benim moralimi bozacak mekanlara yazmaya çalışıyorlar. Ben de o mekanlara çıkamıyorum. Şarkı söylemeyi özledim ve bu özlemi gideremediğim için gerçekten hepsinin a... koyayım"