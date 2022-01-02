Katıldığı YouTube programında “Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?” sorusuna yanıt veren Aleyna Tilki, Los Angeles’ta Justin Bieber'ın kendisine yürüdüğünü iddia etti.

Enes Batur'un YouTube kanalında yayınladığı Tatsız Gerçek isimli video serisinin son konuğu Aleyna Tilki oldu.

“Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?” sorusuna cevap veren Tilki, tüm izleyicileri şaşırtmayı başardı.

Genç popçu, dünyaca ünlü meslektaşı Justin Bieber'ın Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisine yürüdüğünü iddia etti.

“SÜREKLİ KULAĞIMA BİR ŞEYLER SÖYLÜYORDU”

Türkiye'de kendisine yürümeyen kimsenin kalmadığını söyleyen Tilki, otelin lobisinde masa için beklediği sırada Justin Bieber ile yaşadığı anısını şöyle anlattı:

“Sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Ben de bunu yapmamasını rica ettim. Sonra bana masa ayarlatacağını söyledi. Önlü arkalı masalarda oturduk. Ben de kendime söylediğim kahveden bir fincan ikram ederek teşekkür ettim. O da bana gitmesi gerektiğini söyledi.”

Aleyna Tilki: Justin Bieber bana yürüdü ViDEO



‘JUSTİN’İ TANIMIYORDUM’

Bunlar yaşandığında Bieber'ı tanımadığını dile getiren Tilki, ABD'li şarkıcı kalktıktan sonra iki kadının onunla fotoğraf çektirmek isteyince olayın farkına vardığını ve kim olduğunun cevabını garsondan aldığını belirtti.

Bu olayın Justin Bieber evlenmeden önce gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Aleyna Tilki, yakışıklı şarkıcının şimdilerde aynı otele eşi Hailey Bieber ile sık sık gittiğini de dile getirdi.