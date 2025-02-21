Aleyna Tilki kahvehaneye gitti! Amcalarla verdiği pozlara yorum yağdı

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Yaptığı ve söylediği her şeyle gündem olan Aleyna Tilki, son olarak 'Bekleyenim' isimli şarkısını sevenlerine sunmuştu. Şarkıya çektiği klibiyle olay olan Tilki, şimdi ise soluğu kahvehanede aldı.

AMCALARLA POZ

Düğmeleri açık kot, bir tişört ve pembe peluş şapkasıyla kahveye giden ünlü şarkıcı, kahvedeki amcalarla birbirinden ilginç pozlar verdi. Pozları ise kısa sürede gündem oldu.

Cevapsız Çınlama şarkısıyla hayatımıza giren Aleyna Tilki'ye yorum yağdı.