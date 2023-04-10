Aleyna Tilki küfretti
ensonhaber.com

Geçtiğimiz haftalarda "Başıma Belasın" isimli şarkısını çıkaran genç popçu Aleyna Tilki, söyledikleri ve yaptıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son dönemde deprem bölgesinde yaptığı etkinlikler ve yardımlarla gönülleri fetheden sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Aleyna Tilki küfretti

"Dostlarım o.. olmuş"

Genç şarkıcı Twitter hesabından küfürlü bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından "Dostlarım o.. olmuş" yazan Tilki birilerine ağır göndermede bulundu.

Aleyna Tilki küfretti

Hayranlarının yakından takip ettiği ünlü şarkıcının kime sinirlendiğini merak etti.

Aleyna Tilki küfretti
Aleyna Tilki küfretti