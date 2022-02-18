Euro
15.50
0.26%
Dolar
13.63
0.37%
Altın
829.30
0.01%
Borsa
2010
0.00%
Bitcoin
557.600
-6.76%
BTXN Coin
38.03
2.28%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Aleyna Tilki, Londra'da

    Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yakın dostu Serel Yereli'nin yanına gitti.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 09:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aleyna Tilki, Londra'da

    Geçtiğimiz haftalarda takıntılı hayranı yüzünden zor anlar yaşayan ve evini değiştiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, stres atmak için yakın arkadaşı Serel Yereli'nin yanına gitti.

    Londra'da erken saatte yatağın içinde poz veren Tilki, o fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. "Natural" notuyla paylaştığı mini şortlu Aleyna Tilki'ye ilk yanıt Serel Yereli'den geldi.

    SEREL'DE KALIYOR

    Serel Yereli, Aleyna'nın "Ay bebek oldum" yine yazdığı bu iddialı poza "Koğuş kalk" yorumunda bulundu. Aleyna Tilki ise bu yoruma "Sabahın sekizinde a..." yanıtını verdi.

    Aleyna Tilki, Londra da #1

    Aleyna Tilki, Londra da #2

    Aleyna Tilki, Londra da #3

    Aleyna Tilki, Londra da #4

    Aleyna Tilki, Londra da #5

    Aleyna Tilki, Londra da #6

    Aleyna Tilki, Londra da #7


    İlginizi Çekebilir

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Erzincan'da araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
    3. Sayfa

    Erzincan'da araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

    Diyarbakır'da 88 kaçak göçmen yakalandı
    Gündem

    Diyarbakır'da 88 kaçak göçmen yakalandı

    Görüş Bildir