Aleyna Tilki, Londra'da

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yakın dostu Serel Yereli'nin yanına gitti.

Geçtiğimiz haftalarda takıntılı hayranı yüzünden zor anlar yaşayan ve evini değiştiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, stres atmak için yakın arkadaşı Serel Yereli'nin yanına gitti.

Londra'da erken saatte yatağın içinde poz veren Tilki, o fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. "Natural" notuyla paylaştığı mini şortlu Aleyna Tilki'ye ilk yanıt Serel Yereli'den geldi.

SEREL'DE KALIYOR

Serel Yereli, Aleyna'nın "Ay bebek oldum" yine yazdığı bu iddialı poza "Koğuş kalk" yorumunda bulundu. Aleyna Tilki ise bu yoruma "Sabahın sekizinde a..." yanıtını verdi.