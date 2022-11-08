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    Aleyna Tilki Londra'dan paylaştı

    Bir ayağı Londra'da olan Aleyna Tilki, İngiltere'den yeni fotoğraflar yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 08:03
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 09:18
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    Aleyna Tilki Londra'dan paylaştı

    En son yaptığı paylaşımla “İç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi.” diye isyan eden Aleyna Tilki, iddialı pozlarını Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor.

    Şu sıralar Londra'da olan genç popçu, son paylaşımını fıstık yeşili mini her yerinde dekoltesi olan elbisesiyle yaptı.

    "Tüm yorumlarınızı okuyorum"

    Tilki, yayınladığı karelere şu notu düştü:

    "Yeni şarkım Tanırım İntiharı’nı dinledikçe neler hissediyorsunuz? Londra'dan tüm yorumlarınızı okuyorum. Konserlerde buluşmayı özledim."

    Aleyna Tilki Londra dan paylaştı #1

    Aleyna Tilki Londra dan paylaştı #2

    Aleyna Tilki Londra dan paylaştı #3


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