Aleyna Tilki, minicik eteğiyle müjdeyi verdi: 'Yakında yine' Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından döneceğini duyurdu.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda şarkı söylemeyi özlediğini söylemişti.

Banlandım"

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz.

"Daha fazla para kazanmak için beni engellediler"

Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar." diyerek şok etmişti.

'Yakında yine'

Aleyna Tilki'den yeni paylaşım geldi. Tilki, 'Yakında yine' diyerek paylaştığı pozlarıyla adından söz ettirdi.

Minicik eteğiyle sahnede fırtına gibi esen genç şarkıcıya Selin Ciğerci'den emojili destek geldi.