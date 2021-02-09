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    Aleyna Tilki: Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor

    Aleyna Tilki, anlaşılmaması üzerine Nasreddin Hoca'nın tarzının kendisine benzediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 23:23
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    Aleyna Tilki: Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor

    Aleyna Tilki, hastalığının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

    TAKİPÇİLERİ PAYLAŞIMINI ANLAYAMADI

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir şeye sahip olmadan, onu isteyip istemediğini anlayamazsın." dedi. Paylaşımın ardından takipçilerinden, "Bu cümlenin neresinden bakarsan bak hiçbir anlamı yok." şeklinde yorumlar geldi.

    "NASREDDİN TİLKİ"

    Gelen yorumlar üzerine genç popçu, "Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam." diyerek bir paylaşım daha yaptı. Tilki'nin bu paylaşımına ise takipçilerden, "Nasrettin Tilki", "Parayı veren şarkıcı olur", "Nasrettin Hoca mezarında ters döndü" yorumları yapıldı.

    Aleyna Tilki: Nasreddin Hoca nın tarzı benimkine çok benziyor #1

    Aleyna Tilki: Nasreddin Hoca nın tarzı benimkine çok benziyor #2

    Aleyna Tilki: Nasreddin Hoca nın tarzı benimkine çok benziyor #3

    Aleyna Tilki: Nasreddin Hoca nın tarzı benimkine çok benziyor #4

    Aleyna Tilki: Nasreddin Hoca nın tarzı benimkine çok benziyor #5

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