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    Aleyna Tilki 'photoshop' iddialarını yalanladı

    Siyah büstiyeri ile verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan ve photoshop yaptığı iddia edilen şarkıcı Aleyna Tilki, iddiaları çektiği video ile yalanladı. Şarkıcının videosu bazılarını kızdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 09:05
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    Aleyna Tilki 'photoshop' iddialarını yalanladı

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Aleyna Tilki, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı, tüm dikkatleri yine üzerine çekti.

    Genç popçu, son olarak siyah büstiyeri ile verdiği bir pozu, takipçilerinin beğenisine sundu.

    PHOTOHOP İDDİASI

    İnce beli ortaya çıkan Tilki’nin fotoğrafa ‘photoshop’ yaptığı iddia edildi.

    Şarkıcı, photoshop iddialarını yalanlamak için bir video çekti.

    Belinin ince olduğunu kanıtlamak isteyen şarkıcı, açısını ayarlamak adeta ecel terleri döktü.

    Aleyna Tilki'den photoshop iddialarına videolu yanıt VİDEO

    “AÇIM AÇ”

    Aleyna Tilki'nin 'Açım aç' diye bağırdığı video, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.

    Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan video için binlerce olumsuz yorum yapıldı.

    Aleyna Tilki photoshop iddialarını yalanladı #1

    Aleyna Tilki photoshop iddialarını yalanladı #2

    Aleyna Tilki photoshop iddialarını yalanladı #3

    Aleyna Tilki photoshop iddialarını yalanladı #4


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