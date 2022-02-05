Haberler

Magazin Haberleri

Aleyna Tilki 'photoshop' iddialarını yalanladı

Aleyna Tilki 'photoshop' iddialarını yalanladı

Siyah büstiyeri ile verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan ve photoshop yaptığı iddia edilen şarkıcı Aleyna Tilki, iddiaları çektiği video ile yalanladı. Şarkıcının videosu bazılarını kızdırdı.