Aleyna Tilki, rol aldığı diziden 2 milyon TL aldı

Aleyna Tilki, dijital platformda başrolü Cemal Can Seven’le paylaştığı 'İşte Bu Benim Masalım' dizisi için 2 milyon TL aldığı iddia

Şu sıralar eskiden arasından su sızmayan Demet Akalın'la girdiği tartışmayla gündeme gelen Aleyna Tilki, önceki akşam alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. 20 yaşındaki şarkıcı, 'İşte Bu Benim Masalım' dizisi için 2 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi.

"MÜZİKTEN ANLAYANLAR DESTEK VERDİ"

Aleyna Tilki, önce geçtiğimiz günlerde kendisi için ‘Dünya starı olacağım dedi, yazık çocuk dizisinde oynuyor’ diyen Demet Akalın’a üstü kapalı cevap verdi. Tilki, “Çok destek gördüm inanılmaz derecede gerçekten iyi işten, iyi müzikten anlayan ve ne kadar başarılı bir ekiple çalıştığımı kavrayabilecek birçok insan bana çok güzel destek verdi” açıklamasında bulundu.

"ABLALAR PARA KONUŞMAZ"

Tilki, dijital platformda başrolü Cemal Can Seven’le paylaştığı 'İşte Bu Benim Masalım' dizisi için 2 milyon TL aldığı iddialarıyla ilgili soru üzerine, "Yani evet ama çocukken böyle sorulara cevap veriyordum artık abla oldum, biraz ayıp geliyor böyle paraları falan konuşmak. Olabilir gerçeklik payı var” ifadelerini kullandı.