Aleyna Tilki: Sevgililik tarzı şeylere inanmıyorum

Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Aleyna Tilki, "İlişkim yok. Ben sevgililik tarzı şeylere inanmıyorum. Daha gerçekçi şeylere inanıyorum. Doğaya aşığım ben" dedi.

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, adından söz ettirmeyi başarıyor.

Aleyna Tilki, bir parfüm markasının lansmanına katıldı.

Son dönemde giydiği kıyafetlerle konuşulan Tilki, yine transparan tercihi ile dikkat çekti.

"Sizi şaşırttım"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç şarkıcı, "Beni süslü yakaladınız bu sefer. Makyaj da yaptım, sizi şaşırttım. Ben normalde sevmiyorum böyle giyinmeyi. Kot ve tişört yetiyor ama arada böyle de giyinmek lazım." dedi.

"Çocuk o sonuçta"

Geçtiğimiz günlerde 500 TL karşılığında yüzüne 'Aleyna Tilki' dövmesi yazdıran bir gencin görüntüleri sosyal medyada gündem olmasının hatırlatılması üzerine Tilki, "Çok tatlı ama çocuk aşırı ufak. Dövme yapma kararı alacak bir yaşta değil. Üzüldüm onun adına. Çok tatlıydı aslında. Çocuk o sonuçta. Dövme yaptırmaya çalışan da suç var. Bu da bir çocuk istismarı sonuçta." ifadelerini kullandı.

"Unutturmuşlar benim çocuk olduğumu"

Muhabirlerin, "Sizin dövmeye bakış açınız nedir?" sorusuna yanıt veren Aleyna Tilki, "Benim dövmelerim var. Tüm yaşıtlarıma 'Yavrum', 'Çocuğum' diye sesleniyorum ama ben daha ufağım. Unutturmuşlar benim çocuk olduğumu, o yüzden." şeklinde konuştu.

"Ben sevgililik tarzı şeylere inanmıyorum"

Şarkıcı Tilki, gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına ise, "İlişkim yok. Ben sevgililik tarzı şeylere inanmıyorum. Daha gerçekçi şeylere inanıyorum. Doğaya aşığım ben" dedi.