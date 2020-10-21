Aleyna Tilki sigara içerken görüntülendi

20 yaşındaki popçu, gittiği mekanda yemek sonrası art arda sigara içti.

Her yaptığı olay haline gelen genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün Emirgan'daki bir mekanda objektiflere takıldı.

Yemek yiyen Tilki, sonrasında art arda sigara yaktı. İlk kez sigara içerken görüntülenen Tilki, dikkatleri de üzerine çekti.

“İYİ Kİ YEMEK YERKEN ÇEKMEDİNİZ”

Habertürk’te yer alan habere göre, yemek sonrası magazincilerle sohbet eden Tilki, "Genelde avokadolu tost yiyorum, bazen de kendimi şımartmak için tatlı yiyorum. İyi ki beni yemek yerken çekmediniz, kendimden geçiyorum." dedi.

“LONDRA’DA İKİNCİ DALGA BAŞLAMIŞ”

İş için Londra'ya gidecek olan ve pandemiden dolayı uçuşların yasaklandığını belirten Aleyna Tilki, "Londra'da ikinci dalga başlamış, o yüzden iptal oldu. Biz de öyle bir sistem kurduk ki, birbirimize bilgisayardan bağlanıyor ve çalışmalarımızı öyle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BENİM ÇORAPLARIMIN HEPSİ YIRTIK”

Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Tilki, 1300 TL değerindeki kaçmış görüntüsü olan çorap ile ilgili konuştu.

Tilki, "Benim çoraplarımın hepsi yırtık, düz çorabım yok. Her giydiğimde yırtılıyorlar. Ben yine de giyiyorum. 1300 TL'lik çorabın kumaşı iyiyse öder ve alırım." açıklamasını yaptı.