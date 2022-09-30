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Aleyna Tilki sokak ortasında dans etti

Aleyna Tilki sokak ortasında dans etti

Son yılların dikkat çeken isimlerinden biri olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sahne aldığı konserleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.