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- Aleyna Tilki sokak ortasında dans etti
Aleyna Tilki sokak ortasında dans etti
Son yılların dikkat çeken isimlerinden biri olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sahne aldığı konserleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
- Haber Merkezi
- 30.09.2022 - 10:12
- Güncelleme : 30.09.2022 - 10:22
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, şarkılarının yanı sıra günlük yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor.
Yoğun iş temposundan arta kalan zamanda ailesiyle vakit geçiren Aleyna Tilki, yolda yürürken Ankara oyun havası çaldığını duyunca kardeşi Ayça Tilki ile çiftetelli oynadı.
"Ben ne yaşıyorum?"
Sokak ortasında çılgınlar gibi dans eden kızlarını kayda alarak Instagram hesabından yayınlayan anne Havva Öztel ise "Ben ne yaşıyorum?" notunu yazdı.
Aleyna Tilki sokak ortasında dans etti ViDEO