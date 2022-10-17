Aleyna Tilki: Taksicilere yazıklar olsun

Genç şarkıcı Aleyna Tilki taksicileri hedef alarak takipçilerine metro kullanmayı tavsiye etti.

Son dönemde kaba davranışları, kuralsızlıkları ve müşteri almamaları ile İstanbulluları çileden çıkartan taksiciler bu kez Aleyna Tilki'yi çıldırttı.

Genç şarkıcı taksicileri Twitter paylaşımı ile hedef aldı.

Kızgınlığı kullandığı kelimelerden anlaşılan güzel şarkıcı artık taksi kullanmayacağını söyledi.

"Taksicilere yazıklar olsun"

"Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun." ifadelerini kullanan Tilki taksi kullanmanın hayatının hatası olduğunu yazdı.

"Metroya binin, daha insani"

Takipçilerine de metroya binmelerini tavsiye eden ünlü şarkıcı,"Hayatımın hatası taksi kullanmak bu saatten sonra. Arkadaşlar imkanınız ve aklınız varsa taksi kullanmayın metro kullanın ya. Daha insani." dedi.