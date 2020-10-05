Aleyna Tilki tarzıyla dikkat çekti

Genç şarkıcı, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz günlerde asansörde çekildiği kare ile dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki'den yeni pozlar geldi.

Tilki, Instagram hesabı üzerinden bu kez Burberry marka tulum ile verdiği pozları paylaştı.

ÇORABI BEĞENİLMEDİ

Tilki'nin paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, ayakkabısının içine giydiği çorap ise tartışma konusu oldu.

Instagram'da 2.6 milyon takipçisi olan Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflar kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Aleyna Tilki'nin fotoğraflarını beğenmeyenler yorumlar kısmında görüşünü belirtti.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Trabzonlu bir anne ile Konyalı bir babanın çocuğu olan Aleyna Tilki 28 Mart 2000 yılında dünyaya geldi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı programa katılarak ilk kez ekranlara çıkan Aleyna Tilki, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla popülerliği yakaladı.

2016 yılının ağustos ayında "Cevapsız Çınlama" single'ını yapan Aleyna Tilki, Türkiye genelinde tanındı.

Single'ın, YouTube'da yayınlanan klibi, 2016 yılının en çok izlenen video klibi oldu.

Klip, 1 yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi.

Bu sayı, en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını Aleyna Tilki'ye kazandırdı.

Aleyna Tilki, 2017 yılında ise "Sen Olsan Bari" ile Türkiye'de birçok listede 1 numara olmayı başardı.

ALEYNA TİLKİ'NİN ÖDÜL VE ADAYLIKLARI