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    Aleyna Tilki, Türk kızlarına 'Kezban' dedi

    Serel Yereli'nin fotoğrafına yorum yapan Aleyna Tilki'nin sözleri, sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 14:40
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    Aleyna Tilki, Türk kızlarına 'Kezban' dedi

    Yaptıkları ve söyledikleriyle sürekli gündem olmayı başaran genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin, Serel Yereli'nin paylaştığı bir fotoğrafa yaptığı yorum da olay oldu

    Türkiye'de oyunculuğu bırakıp İngiltere'ye yerleşen, arkadaşıyla sık sık yurt dışında buluşan genç popçu, Serel Yereli'nin paylaştığı bir karenin altına, "Meleğim seni çok özledim." yazdı.

    "TÜRKİYE'DEKİLER KEZBAN"

    Yereli, "Ben de seni özledim dünyalar güzelim." diyerek yanıt verdi.

    Daha sonra yeni bir yorum daha yapan Tilki, "Hep gurbette Londra'da buluştuk. Bir kez de ülkemizde bululaşım artık. Tabii buradaki kezbanlar bir tükensin önce." diyerek şaşırttı.

    Tilki'nin bu yorumu, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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