Aleyna Tilki, Utku Yalçınkaya'ya aşık oldu

Aleyna Tilki, Utku Yalçınkaya'ya aşık oldu

Aleyna Tilki ve 'Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya, yeni bir aşka yelken açtı.

En son kendisinden yaşça büyük evli ve iki çocuk babası Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin, yeni aşkı ortaya çıktı.

'Umurumda Değil', 'Makina' şarkılarıyla adını duyuran rapçi Uzi gerçek ismiyle Utku Yalçınkaya'nın, 15 gündür Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı öğrenildi. İkili, aşklarını şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.

Daha önceden tanışan ve arkadaş olan genç aşıklar, geçtiğimiz yıl Twitter'daki yazışmalaıyla gündeme gelmişti.

"HANİ KEKO SEVİYORDUN"

Aleyna Tilki, temmuz ayında Twitter hesabından 'Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor' mesajını paylaşmış, Uzi’den 'Hani keko seviyordun' cevabı gelmişti.