Aleyna Tilki uzaylılarla tanışmak istiyor Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, uzaylılarla alakalı düşüncelerini belirtti.

ensonhaber.com

NASA "tanımlanamayan hava olayları" olarak adlandırılan ve genellikle UFO olarak bilinen nesneler üzerine açıklama yaptı.

Toplantıda konuşan Savunma Bakanlığı Tüm-Sahalar Anomali Çözüm Ofisi Direktörü Dr. Sean Kirkpatrick, şimdiye dek 800’den fazla tanımlanamayan hava cismi ihbarı aldıklarını, aylık 50 ile 100 civarında ihbar geldiğini söyledi.

Tespit edilemedi

Toplantıda, ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçen sene İHA ile kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi.

Sosyal medya NASA açıklamasını konuşurken Aleyna Tilki de konuya dair yorum yaptı:

"Uzaylıları itiraf edin"

"NASA, artık sen de toplumun bir parçası ol, toplumun farkındalığını yönetmeye kalkmadan... Uzaylıları itiraf edin bir an önce, rahat rahat takılalım o ırklarla. Birbirimize ihtiyacımız var.

Yarım yamalak bir bilgi de olmasın bu, toplumu algı olarak yönetmek oluyor.

Net bir şekilde uzaylı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız kankalarımızla aramızdaki o köprüyü oluşturmaya adım atın. Kolaylaştırın biraz bu işleri"

"Uzaylıları merak edişimiz, içimizdeki uzayı görmeye bir adım atmaktı bence... " diyen Tilki, "Duygu dünyamız ve bedenimizdeki uzayla daha kolay tanışmamızı sağlayabilir diğer uzaylılar.

"İletişim kurmak istiyoruz."

Madem en büyük yatırımlar insanın kendisi dışındaki uzaya yapılıyor, o zaman uzaylılarla buluşmak hakkımız" mesajını yazdı ve ekledi: Hepimiz bir bütünüz. Uzaylıları anlamak bizim kendimizi de anlamamız olacak. Daha çok canlı farklı cinsle iletişim kurmak istiyoruz."