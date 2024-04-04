Aleyna Tilki ve Serel Yereli yaz sezonunu İstanbul Boğazı'nda açtı İki yakın arkadaş Aleyna Tilki ve Serel Yereli İstanbul Boğazı'nda denize atlayarak sosyal medyayı salladı.

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Bir dönemin favori projelerinden Bodrum Masalı dizisiyle ünlenen Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp İngiltere'ye yerleşmişti.

Yereli, uzun bir süre Londra'da yaşadıktan sonra geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye döndüğünü duyurmuştu.

İstanbul Boğazı'na atladılar

Şimdilerde müzikle uğraşan Serel Yereli, bu kez yakın arkadaşı Aleyna Tilki ile birlikte İstanbul Boğazı'nda denize girdikleri görüntü ile gündeme geldi.

Akıntının fazla olması nedeniyle zor anlar yaşayan ikili, suya atlar atlamaz tekneye geri dönmek zorunda kaldı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.