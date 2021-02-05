Aleyna Tilki: Yaşlı gibi kambur yürüyorum

Kas spazmı geçiren Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı’nda bir klinikte soluğu aldı. İ

'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaştığı dizi ile oyunculuğa da adım atan Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Instagram hesabından doktora gittiğini duyurmuştu.

"SANIRIM YANLIŞ HAREKET YAPTIM"

Takipçilerinden gelen mesajların üzerine açıklama yapan 20 yaşıdnaki şarkıcı, "Sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı. Bugün daha iyiyim. Güzel bir tedaviden geçtim. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyorum. Bir gün sonra çok çok daha iyi olacağım. Beni merak etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Tetkik yaptırmak için Nişantaşı'nda bir kliniğe gelen ve şoförünün yardımıyla otomobilinden inip yürüyen Aleyna Tilki'nin, iki büklüm hali ve adım atarken zorlanması dikkatlerden kaçmadı.

"AYAKTA ÇOK KALAMIYORUM"

“Çok ayakta kalamıyorum” diyen ünlü şarkıcı, “İki tane kan tahlili yaptırmam lazım, tüm vücudum kasıldı. Kan değerlerimde de bir şey var, sadece kaslarda değil. Buradan fizik tedaviye gideceğim, yaşlı gibi kambur yürüyorum” şeklinde konuştu.