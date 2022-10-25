Aleyna Tilki yeni klibi için gün sayıyor

Son dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerinin arasında yer alan 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, her hareketi ve paylaşımıyla gündem oluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Tilki'nin, 3 milyon takipçisi bulunuyor.

Cesur karelerini takipçilerinin beğenisine sunan şarkıcı, zaman zaman eleştirilerin de odağında oluyor.

Müjdeyi verdi

Şimdilerde klip hazırlığı yapan Tilki, yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

28 Ekim'de yayınlanacak olan yeni klibinden bir kareyi paylaşan Aleyna Tilki, "Uzun zaman sonra ilk Türkçe şarkım ‘Tanırım İntiharı’ 5 gün sonra yayında." notunu düştü.

Hemşire oldu

Hemşeri kıyafeti ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin pozuna adeta yorum yağdı.

Şarkıcı, hikaye bölümünde paylaştığı bir diğer fotoğra ise "Klip çekimi boyunca ağladım. Çok üzücü bir şarkı yaptım galiba." sözlerini ekledi.