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    Aleyna Tilki, yine iç çamaşırlı fotoğraf yayınladı

    Yarı çıplak poz veren Aleyna Tilki'ye tepkiler çığ gibi büyüdü.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 11:15
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    Aleyna Tilki, yine iç çamaşırlı fotoğraf yayınladı

    Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen genç popçu Aleyna Tilki yine uslu durmadı.

    Zaman zaman iç çamaşırlı fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ve bu paylaşımları yüzünden zaman zaman eleştirilen Tilki, benzer bir paylaşıma daha imza attı.

    "Londra'da"

    "Yeni şarkımı sevdiniz mi?" sorusunu takipçilerine yönelten Tilki, "Londra'da fotoğraf çekiminden selam" notuyla iç çamaşırlı paylaşımda bulundu.

    Çok sayıda yorum alan Aleyna Tilki, yine çok eleştirildi.

    Aleyna Tilki, yine iç çamaşırlı fotoğraf yayınladı #1

    Aleyna Tilki, yine iç çamaşırlı fotoğraf yayınladı #2


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