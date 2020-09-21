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    Aleyna Tilki'den asansör pozu

    Şarkıcı Aleyna Tilki, asansörde çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 07:25
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    Aleyna Tilki'den asansör pozu

    Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündeme geldi.

    20 yaşındaki Tilki, asansörde çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

    "GİDİYORUM"

    Tilki'nin "Gidiyorum" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

    Öte yandan Tarkan ve Merve Boluğur'un ardından, İsmail YK'nın da hayranı olduğu bir güzelle aşk yaşadığı iddiasından sonra Aleyna Tilki, konuyla ilgili bir paylaşım yapmıştı.

    "ÜZGÜNÜM"

    Çok fazla teklif aldığını söyleyen Tilki, "Ünlülerin hayranlarıyla sevgili olduğu haberleri çıktıkça, mesaj kutumdaki mesajlar ikiye katlanıyor... Ama ben hepinizin sevgilisiyim. Üzgünüm" demişti.

    Aleyna Tilki den asansör pozu #1

    Aleyna Tilki den asansör pozu #2

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