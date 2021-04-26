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    Aleyna Tilki'den aşkın tanımı

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki, takipçilerine aşkın tanımını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 12:48
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    Aleyna Tilki'den aşkın tanımı

    Hadise'nin yerine O Ses Türkiye'de jüri olacağı haberleriyle gündem olan Aleyna Tilki, Instagram hesabından takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Aleyna Tilki, “Aşk senin için nedir?” sorusuna şöyle cevap verdi:

    "SUSSUNLAR"

    "Hormoncukların birleşmesiyle ortaya çıkan bir insan hali var. Gitmişler koskoca aşkı, oksitosine, vazopresine bilmem neye mal etmişler. Bir de aşkın süresi maksimum 2 seneymiş. Sussunlar.

    Aşkın bu olmadığını kesin biliyorum! Ama ne olduğunu da bilmiyorum. Hissediyorum sadece."

    Aleyna Tilki den aşkın tanımı #1Aleyna Tilki den aşkın tanımı #2

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