Aleyna Tilki'den aşkın tanımı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, takipçilerine aşkın tanımını yaptı.

Hadise'nin yerine O Ses Türkiye'de jüri olacağı haberleriyle gündem olan Aleyna Tilki, Instagram hesabından takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Aleyna Tilki, “Aşk senin için nedir?” sorusuna şöyle cevap verdi:

"SUSSUNLAR"

"Hormoncukların birleşmesiyle ortaya çıkan bir insan hali var. Gitmişler koskoca aşkı, oksitosine, vazopresine bilmem neye mal etmişler. Bir de aşkın süresi maksimum 2 seneymiş. Sussunlar.

Aşkın bu olmadığını kesin biliyorum! Ama ne olduğunu da bilmiyorum. Hissediyorum sadece."