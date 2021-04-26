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- Aleyna Tilki'den aşkın tanımı
Aleyna Tilki'den aşkın tanımı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, takipçilerine aşkın tanımını yaptı.
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 12:39
- Güncelleme : 26.04.2021 - 12:48
Hadise'nin yerine O Ses Türkiye'de jüri olacağı haberleriyle gündem olan Aleyna Tilki, Instagram hesabından takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Aleyna Tilki, “Aşk senin için nedir?” sorusuna şöyle cevap verdi:
"SUSSUNLAR"
"Hormoncukların birleşmesiyle ortaya çıkan bir insan hali var. Gitmişler koskoca aşkı, oksitosine, vazopresine bilmem neye mal etmişler. Bir de aşkın süresi maksimum 2 seneymiş. Sussunlar.
Aşkın bu olmadığını kesin biliyorum! Ama ne olduğunu da bilmiyorum. Hissediyorum sadece."