Aleyna Tilki'den bikinili pozlar Aleyna Tilki'nin nehir kenarında çektirdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı. Ülü isme, hayranlarından yorum yağdı.

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Son zamanların konuşulan ismi Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Hem şarkıları hem de paylaşımları ile adından söz ettiren Tilki, bikinili pozlarını peş peşe sıraladı.

Tilki'nin cesur karelerine ise hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

Aleyna Tilki nehir kenarında

Aleyna Tilki'nin bir nehir kenarında verdiği bikinili pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ancak Aleyna Tilki'nin pozlarında ayak detayı tüm fotoğrafın önüne geçti. "Nehir ruhu perileri ve büyülü doğa" notuyla paylaşım yapan Tilki'ye "O ayaklar ne", "Abla Icardi misin maşallah?", "O ayak parmakları nasıl oldu?" yorumları geldi.