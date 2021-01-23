Aleyna Tilki’den dans şov

Çektiği dizinin set arasında Ankara oyun havasının remix versiyonu ile dans eden Aleyna Tilki, bu hallerini Instagram hesabından paylaştı.

Şu sıralar dijital ortamda yayınlanan bir dizinin başrol karakterini canlandıran ve çekimlerini sürdüren genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabını da hareketsiz bırakmıyor.

Her yaptığı günlerce konuşulan şarkıcıdan, yine tüm dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşım geldi.

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Ankara oyun havasının remix versiyonu eşliğinde dans eden şarkıcı, hünerlerini sergiledi.

Bu anlarını Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sunan şarkıcının, kıvrak figürleri beğeni topladı.

Aleyna Tilki paylaşımına “Set arası Ankara havası mı, birkaç saat dursun sileceğim” notunu düştü.

Aleyna Tilki'den set arasında Ankara oyun havası İZLE