Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a cevap

Dünya starı olmak istediğini her fırsatta dile getiren ve geçtiğimiz haftalarda İngilizce şarkısı 'Retrograde'i çıkaran Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın söylediklerine yanıt verdi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te görütülendi. 48 yaşındaki Demet Akalın'ın kendisi hakkında düşündüklerine cevap veren Tilki; ''20 yaşındayım inanılmaz gencim. Yaşım bir müzikalde oynamaya el verdiği için kendimi çok şanslı hissediyorum.'' dedi.

"DÜNYA STARI OLACAKTI ÇOCUK DİZİSİNDE OYNUYOR"

Geçtiğimiz gün sunuculuğunu üstlendiği programda konuşan Demet Akalın, Aleyna ile ilgili "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. 'Kimse bana destek olmuyor' demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip üç sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" demişti.

"KİM NE DEMİŞ BAKMIYORUM"

Muhabirlerin bu sözleri hatırlatması üzerine konuşan Aleyna Tilki, “Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy aldı onu konuşsunlar” dedi. Uzun bir süreliğine Amerika’da olacağını da ifade eden Tilki, “Çok çalışıyorum. Herkes görecek ki ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.

"MÜZİKALDE OYNADIM"

Oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorulan Tilki, “Oyunculuk denilemez aslında ben bir müzikalde oynadım. Ve geriye dönüp baktığımda da, 'İyi ki bu proje de yer almışım' diyorum. Ama oyunculuğa dair bir kariyerim olmayacak” dedi.

Oyunculuğa Exxen'de yayınlanan ‘İşte Bu Benim Masalım’ adlı diziyle adım atan Aleyna Tilki, Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolleri paylaşıyor.