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    Aleyna Tilki’den evlilik açıklaması

    Şu sıralar kalbi boş olan genç popçu Aleyna Tilki, evlilikle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya cevap verdi. Tilki, çocuk için evlenebileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 17:03
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    Aleyna Tilki’den evlilik açıklaması

    Genç popçu Aleyna Tilki’nin uzun zamandır bir ilişkisi yok.

    Adı son olarak rapçi Uzi ile anılan Tilki, evlilik için de kendini hazır hissetmiyor.

    Yeni çıkardığı yabancı albümüne konsantre olan Tilki’ye “Evlenmeyi düşünüyor musun?” diye soruldu.

    “Evliliğe ön yargılıyım”

    “Birinin sürekli hayatıma ortak olması beni gerebilir” diyen Tilki, şöyle devam etti:

    “Özgürlüğümün kısıtlanmaya çalışılmasına büyük ayar olurum. Bu yüzden evliliğe ön yargılıyım.”

    Aleyna Tilki’den evlilik açıklaması #1

    “Çocuk yapmak için evlenebilirim”

    Tilki, çocuk için ayrı bir parantez açtı.

    Popçu, “Ama kendi doğama inanılmaz derecede uygun olan bir ilişki yaşarsam, çocuk yapmak için evlenebilirim.” dedi.

    Aleyna Tilki’den evlilik açıklaması #2


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