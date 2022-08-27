Aleyna Tilki’den Gülşen’e destek

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen’e bir destek de Aleyna Tilki’den geldi. Genç popçu, “Sahnedeki insanlar masumdur” diyerek, Gülşen’in serbest bırakılmasını istedi.

Gülşen, 30 Nisan 2022'de verdiği bir konser sırasında, “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler şarkıcının adeta başını yaktı.

Gözaltına alındı

3 gün önce ortaya çıkan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Tutuklandı

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Gülşen, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Gülşen için İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklama kararı çıktı.

Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor VİDEO

İtiraz geldi

1 çocuk annesi şarkıcı, işlemlerinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Gülşen'in tutuklanma kararına itiraz edildi.

Şarkıcının avukatı Emek Emre tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.

Aleyna’dan destek

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen bu tutuklama sonrası şarkıcıya destek verildi.

O isimlerden biri de genç popçu Aleyna Tilki oldu.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Aleyna Tilki, Gülşen’in serbest bırakılmasını istedi.

“Halkın yanlışlıkla etik damarına değdiyse de niyetini göstermez”

Sahnedeki insanların masum olduğunu dile getiren Aleyna Tilki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Genellemeler genellikle yanlış anlaşılır. (Bu cümlem bile yanlış anlaşılabilir.) Gülşen’in sahneye olan güveniyle; şakasını, düşünce ve konuşma özgürlüğünü hissederek hesapsızca yapması, halkın yanlışlıkla etik damarına değdiyse de niyetini göstermez. Sahnedeki insanlar masumdur… Hem de çok masum. Çünkü özgürlüktür öze en yakın yerimiz. Ne konuşacağını, ne düşüneceğini sürekli hesaplayanlardan çok daha… Zihinsel olan kimsenin konforu bozulmadı, yüreğiyle yaşayanların hayatıysa bir o kadar hiçbir gidecek yeri yokmuş gibi…”