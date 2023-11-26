Aleyna Tilki'den Icardi'li paylaşım: 'Kalbimin orta yerine seni yazdım'

Galatasaray, ligde emin adımlarla ilerliyor.
Takımın yıldız forveti Mauro Icardi, 7'den 70'e tüm taraftarların gönlünü fethetmiş durumda.
Attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarın sevgisini kazanan Arjantinli futbolcunun, gol şarkısı da dillere pelesenk oldu.
'Aşkın Olayım'
Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısı, taraftarla Icardi'nin arasında adeta bir bağ oldu.
Öyle ki geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Galatasaray, şampiyonluk kutlamasında şarkıcıyı ağırlamıştı ve Icardi yine sevilen şarkıyla taraftarın karşısına çıktı.
Sıra Aleyna Tilki'de
Son olarak rota şimdi de Aleyna Tilki'ye çevrildi.
Dün kendi evinde Alanyaspor'u ağırlayan Galatasaray, 4-0 mağlup etti.
"Kalbimin orta yerine seni yazdım"
Maçta bir gol atan Icardi'yi resmi hesaptan paylaşan Galatasaray, fotoğrafa da "Ben kalbimin orta yerine seni yazdım." ifadelerini ekledi.
Tilki alıntıladı
Bu söz ise Tilki'nin şarkısına ait...
Ardından çok geçmeden Tilki de söz konusu paylaşımı hikaye kısmından paylaşarak, "Ben de" notunu ekledi.
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