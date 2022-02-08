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    Aleyna Tilki'den oryantal şov

    Sahnelerine hız vermeden devam eden Aleyna Tilki, önceki akşam Uludağ'da konser verdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 13:02
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    Aleyna Tilki'den oryantal şov

    Şu sıralar arkadaşım dediği 51 yaşındaki iş insanı Haldun Demirhisar'la aşk yşadığı hatta el el ev baktıkları iddia edilen genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Uludağ'da sahne aldı.

    Sahnede kendisine dört dansçının eşlik ettiği genç şarkıcı, fiziği ve danslarıyla dikkat çekti.

    ŞOVUNU YAPTI

    Konser boyunca hiç yerinde durmayan Tilki, Sezen Aksu'nun Salla Salla şarkısında inanılmaz bir dans performansı sergileyerek kendisini dinleyenleri coşturdu.

    Genç şarkıcı, sahne sonrası otel odasından da fotoğraf yayınladı. Tilki, yayınladığı karesine "Yorgun bebek" notunu düştü.

    Aleyna Tilki den oryantal şov #1

    Aleyna Tilki den oryantal şov #2


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