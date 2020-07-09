Aleyna Tilki'den yeni pozlar

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Aleyna Tilki, kendisini özleyenler için fotoğraflarını paylaştı.

Bir süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan Aleyna Tilki, sessizliğini bozdu.

ÇOK BEĞENİLDİ

Tilki, ‘Beni çok özlediniz diye paylaştım’ notuyla yeni kareler paylaştı. Aleyna’nın sevenleriyle hasret giderdiği kareleri, birkaç saat içerisinde 150 bini aşkın beğeni kazandı.

Bazı takipçileri, genç kızın fotoğraflardaki zayıf görüntüsüne photoshop yapılmış olduğu yönünde yorumlarda bulundu.