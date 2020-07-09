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    Aleyna Tilki'den yeni pozlar

    Aleyna Tilki, kendisini özleyenler için fotoğraflarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 10:54
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    Aleyna Tilki'den yeni pozlar

    Bir süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan Aleyna Tilki, sessizliğini bozdu.

    ÇOK BEĞENİLDİ

    Tilki, ‘Beni çok özlediniz diye paylaştım’ notuyla yeni kareler paylaştı. Aleyna’nın sevenleriyle hasret giderdiği kareleri, birkaç saat içerisinde 150 bini aşkın beğeni kazandı.

    Bazı takipçileri, genç kızın fotoğraflardaki zayıf görüntüsüne photoshop yapılmış olduğu yönünde yorumlarda bulundu.

    Aleyna Tilki'den yeni pozlar #1

    Aleyna Tilki'den yeni pozlar #2

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