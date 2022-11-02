Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel: Canımızdan can gitti

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kızı ile yaşadığı zor günleri anlattı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, 2. Sayfa programına konuk oldu. Neredeyse kızı kadar popüler olan Öztel, yaşadıklarını anlattı.

İşte Havva Öztel'in açıklamalarından ara başlıklar...

"Ben anneyim"

"Ben kızlarımla arkadaş gibi değilim. Ben anneyim, kızlarımın yeterince arkadaşları var. Ben sadece annelik görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Tırnaklarımı çıkarmam gereken yerde de yapıyorum, sonuçta çocuklarım yani. Bu anlamda profesyonel düşünemeyebilirim.

Işın Karaca ile bir diyaloğum olmamıştı. Sadece "sen de bir annesin, böyle düşünerek yorumlarsan çok mutlu olurum" dedim. Hiçbir anne çocuklarıyla ilgili ağır yorum yapılmasını istemez.





"Ekonomik durumumu görünce sustular"

Ben öğrenci yurdu işletiyorum, 20 yıldır da bu işi yapıyorum. Sosyal bakanlıktan şirketime geldiler bizi incelemek için, 'çocuğunuzu erken yaşta kullanıyor musunuz ekonomik olarak vs.' diye... Geldiklerinde tutuklanma kararı, çocuğumu alıp yetiştirme yurduna vermek gibi bir şeyler dönüyordu etrafta. O dönemi hiç unutmuyorum. Aleyna'da unutmuyor. Canımdan can gitti.

Geldiler ve gördüler, bu kadının ekonomik durumu gayet iyi. Etrafta magazinde dönen bir şey olunca da merak konusu oldu. 'Çocuğu kullanıyor mu?' çabasına girdiler. Öyle olmadığını gördüler."