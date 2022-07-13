Kalamış Sahili yer bildirimi yapan Öztel, göbek attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son dönemlerde sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Öztel, iddialı paylaşımlarıyla beğeni toplarken, son olarak da kızının ısrarı üzerine şarkı çıkarmaya hazırlandığını açıklamıştı.

Genç anne bu kez olay bir dansla gündeme geldi.

Sahilde roman göbek attı

Havva Öztel, Kalamış Sahili'nde roman havası oynadı.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Öztel, yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o anlar...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel roman havası oynadı