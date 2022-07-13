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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel roman havası oynadı

    Kalamış Sahili yer bildirimi yapan Öztel, göbek attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 11:05
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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel roman havası oynadı

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son dönemlerde sık sık gündeme geliyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Öztel, iddialı paylaşımlarıyla beğeni toplarken, son olarak da kızının ısrarı üzerine şarkı çıkarmaya hazırlandığını açıklamıştı.

    Genç anne bu kez olay bir dansla gündeme geldi.

    Sahilde roman göbek attı

    Havva Öztel, Kalamış Sahili'nde roman havası oynadı.

    Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Öztel, yorum yağmuruna tutuldu.

    İşte o anlar...

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel roman havası oynadı

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel roman havası oynadı #1

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel roman havası oynadı #2

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel roman havası oynadı #3


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