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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel: Yaşlanmak yok

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, iddialı pozlarıyla geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 10:15
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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel: Yaşlanmak yok

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, koronavirüsü atlattı ve sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı.

    ODUNLU PAYLAŞIM

    Sık sık verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiren genç anne Havva Öztel, son olarak siyah beyaz fotoğrafına göndermeli bir not düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel'in pozuna beğeni yağarken sözlerinin hedefi ise merak konusu oldu. Havva Öztel, paylaşımında "Odunu fazla inceltirsen kıymık olur sana batar." dedi.

    "CANIMIZ SIKILDI"

    Havva Öztel, daha sonra ise kurucu olduğu ve işlettiği Hanımağa Kız Öğrenci Yurdu'ndan bir paylaşım yaptı. İlginç hareketleriyle dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi paylaşımına ise "Canımız sıkılmıştır. 18-20 yaş öğrencilere hizmet verirsen yaşlanmazsın." notunu düştü.

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel: Yaşlanmak yok #1Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel: Yaşlanmak yok #2

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