Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel: Yaşlanmak yok

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, iddialı pozlarıyla geri döndü.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, koronavirüsü atlattı ve sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı.

ODUNLU PAYLAŞIM

Sık sık verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiren genç anne Havva Öztel, son olarak siyah beyaz fotoğrafına göndermeli bir not düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel'in pozuna beğeni yağarken sözlerinin hedefi ise merak konusu oldu. Havva Öztel, paylaşımında "Odunu fazla inceltirsen kıymık olur sana batar." dedi.

"CANIMIZ SIKILDI"

Havva Öztel, daha sonra ise kurucu olduğu ve işlettiği Hanımağa Kız Öğrenci Yurdu'ndan bir paylaşım yaptı. İlginç hareketleriyle dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi paylaşımına ise "Canımız sıkılmıştır. 18-20 yaş öğrencilere hizmet verirsen yaşlanmazsın." notunu düştü.