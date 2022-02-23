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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den mini şortlu poz

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 08:40
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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den mini şortlu poz

    Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Daha önce de verdiği dekolteli fotoğraflarıyla gündeme gelen Öztel, süper mini şortuyla verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

    SPOR YAPARKEN HAVVA

    İki çocuk annesi Öztel'in fit hali dikkat çekti. Aleyna'nın annesi, takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğen aldı.

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel den mini şortlu poz #1

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel den mini şortlu poz #2

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel den mini şortlu poz #3


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