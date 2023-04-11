Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den yeni pozlar
ensonhaber.com

Kızının yolunda giderek gibi şarkıcılığa soyunan 44 yaşındaki annesi Havva Öztel, iddialı pozlarına yenilerini ekledi. 44 yaşındaki Havva Öztel, sosyal medyada gece yarısı paylaştığı pozlarla dikkat çekti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den yeni pozlar

Göbeğini açıkta bıraktı

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, son olarak sosyal medyada göbeğini açıkta bırakan kısa bluzuyla poz verdi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den yeni pozlar

"Genç kız gibisin"

Cesur kıyafetleriyle konuşulan Havva Öztel'nin Kaliforniya pozlarına yorum yağdı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den yeni pozlar

Aleyna Tilki'nin annesini görenler "Genç kız gibisin", "Kızına taş çıkartırsın" yorumlarında bulundu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den yeni pozlar
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den yeni pozlar