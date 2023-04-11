Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den yeni pozlar Aleyna Tilki'nin kendi gibi adından söz ettiren annesi Havva Öztel, iddialı bir pozuyla dikkat çekti.

ensonhaber.com Kızının yolunda giderek Aleyna Tilki gibi şarkıcılığa soyunan 44 yaşındaki annesi Havva Öztel, iddialı pozlarına yenilerini ekledi. 44 yaşındaki Havva Öztel, sosyal medyada gece yarısı paylaştığı pozlarla dikkat çekti. Göbeğini açıkta bıraktı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, son olarak sosyal medyada göbeğini açıkta bırakan kısa bluzuyla poz verdi. "Genç kız gibisin" Cesur kıyafetleriyle konuşulan Havva Öztel'nin Kaliforniya pozlarına yorum yağdı. Aleyna Tilki'nin annesini görenler "Genç kız gibisin", "Kızına taş çıkartırsın" yorumlarında bulundu.