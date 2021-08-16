Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e yorum yağdı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Of tabelası altında poz verdi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Zaman zaman kızlarını zaman zaman bikinili hallerini zaman zaman da gezdiği yerleri paylaşan Havva Öztel, şu sıralar Karadeniz gezisi yapıyor.

"OF'LUYUM"

Öztel, son olarak Of tabelası altından pozunu paylaşıp "Of’luyum demiş miydim? Of’lu Tellioğlu, hemi de oğlak" yorumunda bulundu.