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    Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisinin attığı mesajı paylaştı

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kendisine atılan mesajı ifşa ederek, tepkilerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 03:40
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 03:50
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    Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisinin attığı mesajı paylaştı

    Çıkardığı şarkılar ile genç yaşta ünlenen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel takipçisinin mesajına çok sert tepki gösterdi.

    Erkek takipçisinin hikayesine verdiği cevabı sosyal medya hesabından paylaşan Öztel, kısa sürede gündem oldu.

    Aleyna Tilki nin annesi, takipçisinin attığı mesajı paylaştı #1

    HİKAYESİNE GELEN ÇİRKİN YORUMU PAYLAŞTI

    Kızlarıyla Dubai'ye giden ve cesur pozlarını takipçileriyle paylaşan 43 yaşındaki Öztel, kendisine atılan çirkin bir mesajı yayınladı.

    Bir erkek sosyal medya kullanıcısı yüksek katlı bir binanın camından dışarıyı paylaşan Öztel'e "Umarım buradan kafa üstü düşüp omur iliğini kırıp yatalak olursun" ifadelerini kullandı.

    Aleyna Tilki nin annesi, takipçisinin attığı mesajı paylaştı #2

    "BUNLAR KADIN KATİLİ, BUNLAR TACİZCİ"

    Tilki'nin annesi Öztel ise bu mesajı paylaşarak "Bunlar kadın katili, bunlar tacizci. Birçok kadın maalesef böyle şeylere maruz kalıyor. Bir insan nasıl bu kadar zalim düşüncelere sahip olabilir?" dedi.

    Aleyna Tilki nin annesi, takipçisinin attığı mesajı paylaştı #3

    Aleyna Tilki nin annesi, takipçisinin attığı mesajı paylaştı #4

    Aleyna Tilki nin annesi, takipçisinin attığı mesajı paylaştı #5

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