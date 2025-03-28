Aleyna Tilki'nin fotoğraflı şantaj davasında karar açıklandı

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Pop müziğinin dikkat çeken ismi Aleyna Tilki, şimdi de şantaj davasıyla gündemde.

İddiaya göre İbrahim Y., şarkıcı Aleyna Tilki'nin yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen ev adresi, TC kimlik bilgisi gibi birçok kişisel verisini ele geçirdi. Ardından da sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştı.

"YARDIMCI OLMAK İSTEDİM"

Bilgileri üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptı. Sonrasında da yine sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan bu bilgileri yaydı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı." dedi.

KARAR VERİLDİ

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre; savcılık, sanığın Tilki'ye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yaydığını kaydederek bu durumun delillerle sabit olduğunu belirtti. Savcılık, sanığın 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.