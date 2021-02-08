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- Aleyna Tilki'nin hayali gerçek oluyor
Aleyna Tilki'nin hayali gerçek oluyor
Her fırsatta dünyaca ünlü bir şarkıcı olmak istediğini söyleyen Aleyna Tilki, büyük hayali için dev bir adım attı.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 08:25
Henüz 16 yaşındayken yakaladığı şöhreti başarıya çevirmeyi bilen Aleyna Tilki, hayaline kavuşmak için gün sayıyor.
Warner Music ile yabancı single anlaşması yapan Aleyna’nın klibi de çekilecek.
BİR HAYALİ VAR
Genç popçunun şarkısı, Dua Lipa ve dünyaca ünlü Amerikalı DJ Diplo ile de çalışan ünlü isimler tarafından hazırlandı. Aleyna Tilki, bu başarısıyla da dünya starı olacağının sinyalini verdi.