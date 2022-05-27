Aleyna Tilki'nin ilişki yorumu tartışma yara

Aleyna Tilki, Twitter hesabından ilişkilerle ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan yaptığı yorumlarla sürekli gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi de ilişkiler hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Tilki yaptığı paylaşımda "Biriyle hayatını sonuna kadar geçirebilmen için zeka seviyenin düşük olması gerekiyor" deyince gündem oldu.

Aleyna Tilki'nin bu sözleri tepki alınca yeni bir açıklama da gecikmedi.

"Her insanın bir süresi var"

Genç şarkıcı daha sonra yaptığı açıklamada "Sadakatle bir kişiyle ömrünü geçirmenin ne alakası var? Ben tüm ilişkilerimde dünyanın en sadık insanıydım hepsi de minimum iki yıl sürdü ama her insanın hayatımda bi süresi var yani… Sonsuzluk çok saçma bir baskı" yorumunda bulundu.