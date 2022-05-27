Petrol
115.22
0.92%
Euro
17.5835
0.14%
Dolar
16.3944
0.28%
Altın
980.7
0.83%
Borsa
246
0.00%
Bitcoin
479.848
-0.76%
BTXN Coin
12.80
0.15%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Aleyna Tilki'nin ilişki yorumu tartışma yara

    Aleyna Tilki, Twitter hesabından ilişkilerle ilgili bir açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aleyna Tilki'nin ilişki yorumu tartışma yara

    Sosyal medyadan yaptığı yorumlarla sürekli gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi de ilişkiler hakkında düşüncelerini dile getirdi.

    Tilki yaptığı paylaşımda "Biriyle hayatını sonuna kadar geçirebilmen için zeka seviyenin düşük olması gerekiyor" deyince gündem oldu.

    Aleyna Tilki'nin bu sözleri tepki alınca yeni bir açıklama da gecikmedi.

    "Her insanın bir süresi var"

    Genç şarkıcı daha sonra yaptığı açıklamada "Sadakatle bir kişiyle ömrünü geçirmenin ne alakası var? Ben tüm ilişkilerimde dünyanın en sadık insanıydım hepsi de minimum iki yıl sürdü ama her insanın hayatımda bi süresi var yani… Sonsuzluk çok saçma bir baskı" yorumunda bulundu.

    Aleyna Tilki nin ilişki yorumu tartışma yara #1

    Aleyna Tilki nin ilişki yorumu tartışma yara #2


    İlginizi Çekebilir

    Gaziantep'teki saldırganın emniyet önüne geldiği anlar
    3. Sayfa

    Gaziantep'teki saldırganın emniyet önüne geldiği anlar

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    MASFED'den otomobil fiyatlarını düşürecek öneriler
    Otomobil

    MASFED'den otomobil fiyatlarını düşürecek öneriler

    Görüş Bildir