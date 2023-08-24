Aleyna Tilki'nin şeffaf ev halini Şeffaf sütyeniyle süt içerken verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcı Aleyna Tilki'ye yorum yağdı.

ensonhaber.com

Müzik çalışmları için Türkiye'den Amerika'ya giden genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak Serdar Ortaç'ın şarkısını cover'layarak büyük beğeni topladı.

Yaptıklarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, yeni şarkısına şimdilik klip çekmezken sosyal medyada reklam yapmayı da ihmal etmiyor.

Beyaz şeffaf sütyen ve şort

Beyaz şeffaf sütyeni ve şortuyla mutfağında kafasına süt diken genç şarkıcı pozlarına "Yeni şarkım Ayrı Gitme yazınıza enerji kattı mı? İki yıldır çıkmayı bekliyordu" notunu ekledi.

"Herkes alkol içerken biz"

İddialı hallerine yorum yağan Aleyna Tilki'ye Ece Sükan ise "Herkes alkol içerken biz" yorumunda bulundu.