Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi'nin konserine narkotik baskın yaptı

Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi'nin konserine narkotik baskın yaptı

Şarkıcı Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla gündem olan rap şarkıcısı Uzi'nin, geçtiğimiz gün Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini narkotik ekipleri bastı.

Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla son günlerde sık sık gündem olan Uzi olarak bilinen rap şarkıcısı, pazar gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi.

UYUŞTURUCU MADDEYE ÖZENDİRİYOR İDDİASI

Ünlü popçu Aleyna Tilki'nin de en önden izlediği konser sırasında uyuşturucu maddeden bahsettiği iddia edilen şarkıcıyı dinlemeye gelen bir hayranı polisi arayarak, şarkıcının uyuşturucu maddeye özendirdiği yönünde ihbarda bulundu.

İhbarın ardından İstanbul Narkotik Şube ile Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, konser alanına geldi. Konserin bitmesini bekleyen ekipler, konser sonrası kulisine giden Uzi'nin bilgisine başvurdu. Ekiplerin, şarkıcıya herhangi bir adli işlem yapmadığı öğrenildi.

Şarkıcı Uzi ise sosyal medya hesabından konser anlarına ait fotoğrafları paylaşarak 'Çıkan saçma sapan magazin haberlerine aldırış etmeyin, karalama çalışmaları' açıklamasında bulundu.

Aleyna Tilki, Uzi'nin konserinde VİDEO

