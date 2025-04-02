Aleyna Tilki'nin süper minisi! Bayram tarzına yorum yağdı

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Her yaptığı olay olan isimlerden şarkıcı Aleyna Tilki, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, bayram coşkusunu hayranlarıyla birlikte yaşadı.

ALEYNA'NIN BAYRAMLIĞI

Sahnede kendisini dinlemeye gelen hayranlarının bayramını kutlayan şarkıcı, dansları ve performansıyla kendisine hayran bıraktı.

Süper minisiyle sahnede yerinde duramayan Tilki geçtiğimiz günlerde Volkan Konak'ın acı haberini alınca hemen hastaneye koşan isimler arasındaydı.