Aleyna Tilki'nin yatak odası Genç popçu Aleyna Tilki'nin yatak odası pozları gündem oldu.

ensonhaber.com

Yaptığı, söylediği ve paylaştığı her şeyle gündem olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, cesur fotoğraflarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

'Sen Olsan Bari', 'Dipsiz Kuyum' ve 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarıyla yıldızı parlayan Aleyna Tilki, son dönemde sosyal medyada sessiz kalmayı tercih ediyordu.

Daha fazla sessiz kalamayan Tilki, son olarak canlı yayın açıp sonra da pozlarını paylaştı. Aleyna Tilki'nin yatak pozları sosyal medyayı salladı.

"Bu sıralar çok üzgünüm"

Aleyna Tilki açtığı canlı yayında da "Bu sıralar çok üzgünüm." dedi.