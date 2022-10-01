Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı sızdırıldı

Şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısının sızdırıldığını ifade ederek, "Serdar Ortaç albümüne kaydettiğim bir demo sızdırıldı, ekibimde düşmanlarım var" paylaşımını yaptı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, magazin gündeminden düşmüyor.

Her yaptığı ile olay olan Aleyna Tilki, yeni bir paylaşımı ile gündeme geldi.

Kıyafetleri, söyledikleri ve yaptıklarıyla magazin gündeminde yerini almayı başaran Tilki, sosyal medya hesabından yeni şarkısının sızdırıldığını ifade eden bir paylaşımda bulundu.

"Ekibimde düşmanlarım var"

Aleyna Tilki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık iki hafta sonra ‘Tanırım İntiharı’ adlı şarkımı çıkartıyorum. Serdar Ortaç albümüne kaydettiğim ve çok daha sonra çıkacak olan bir demo sızdırıldı. Şimdi çıkartacağım şarkının önüne geçmek için bir tuzak bu. Ekibimde düşmanlarım var. Benim haberim var, sizin de olsun."



