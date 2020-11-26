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    Ali Ağaoğlu, koronavirüse yakalandı

    Koronavirüse yakalanan Ali Ağaoğlu, iyileştiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 14:54
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    Ali Ağaoğlu, koronavirüse yakalandı

    Yakın bir zamanda görüştüğü bir arkadaşının koronavirüse yakalandığı haberini alır almaz test yaptıran Ali Ağaoğlu, testin pozitif çıkmasını ardından Kuruçeşme'deki karantinaya girdi.

    "EVDEYİM"

    Sağlığı ile ilgili çıkan haberlere smokinli fotoğrafını paylaşarak cevap veren Ağaoğlu "Sağlığım yerinde. Karantina dönemine bitene kadar evde kalacağım" dedi.

    Çok iyi bakıldığını söyleyen ünlü iş insanı, koronayı en hafif şekilde atlattığını merak edip soranlara da teşekkür ettiğini söyledi.

    Ali Ağaoğlu, koronavirüse yakalandı #1

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