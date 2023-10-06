Ali Atay: Dağılma sendromuna yakalandım Hazal Kaya'nın yönetmen ve oyuncu eşi Ali Atay, uzun zamandır ekranlardan uzak olmasının sebebini açıkladı.

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Kendisi gibi oyuncu Hazal Kaya ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan oyuncu ve yönetmen Ali Atay, önceki gün Şişli'de düzenlenen bir etkinlikte sinema seyircisi ile bir araya geldi.

“Dağılma sendromuna yakalandım”

Uzun zaman sonra görüntülenen Ali Atay, bir süredir ekrandan uzak kalmasının nedenini soranlara “Dağılma sendromuna yakalandım.” yanıtını verdi.

"Televizyon zor iş"

Oyuncu, “6 gün boyunca sette çalışıyorsun ve darmadağın oluyorsun. Bir gün çocuklarımı görmesem özlüyorum. Televizyon zor iş. Tüketiyor insanı.” dedi.

“Teklif geliyor"

Ali Atay “Eşiniz Hazal Kaya ve çocuklarınız ile reklamlarda oynar mısınız?” sorusunu da “Teklif geliyor ama Hazal ile karar veremiyoruz. Şartları uyarsa belki olabilir.” diye cevapladı..

Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Kaya ile Atay, şubat ayında ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Leyla Süreyya adını verdikleri kızlarına kavuşan çiftten Kaya, bebeğinin ilk fotoğrafını 8 Mart'ta yayınlamıştı.