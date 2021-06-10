Haberler

Magazin Haberleri

Ali Atay: Fiko, Mecnun’a yetişti

Ali Atay: Fiko, Mecnun’a yetişti

'Leyla ile Mecnun'nun çekimleri için sete giren Ali Atay, oğlu Fikret Ali ile Instagram hesabından fotoğraf yayınladı.