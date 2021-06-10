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- Ali Atay: Fiko, Mecnun’a yetişti
Ali Atay: Fiko, Mecnun’a yetişti
'Leyla ile Mecnun'nun çekimleri için sete giren Ali Atay, oğlu Fikret Ali ile Instagram hesabından fotoğraf yayınladı.
- Haber Merkezi
- 10.06.2021 - 14:34
- Güncelleme : 10.06.2021 - 14:36
Ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan efsane dizi 'Leyla ile Mecnun'un oyuncuları, sekiz yıl sonra sonra yeniden bir araya geldi.
Dizinin başrol oyuncuları da ilk buluşmadan keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sunarken; Mecnun'a hayat veren Ali Atay ise oğlu Fikret Ali'yle verdiği pozu yayınladı.
FİKO SETTE
Atay, Fikret Ali'yle çekilen bir fotoğrafını "Fiko Mecnun’a yetişti, inanamıyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.