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    Ali Atay: Fiko, Mecnun’a yetişti

    'Leyla ile Mecnun'nun çekimleri için sete giren Ali Atay, oğlu Fikret Ali ile Instagram hesabından fotoğraf yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 14:36
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    Ali Atay: Fiko, Mecnun’a yetişti

    Ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan efsane dizi 'Leyla ile Mecnun'un oyuncuları, sekiz yıl sonra sonra yeniden bir araya geldi.

    Dizinin başrol oyuncuları da ilk buluşmadan keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sunarken; Mecnun'a hayat veren Ali Atay ise oğlu Fikret Ali'yle verdiği pozu yayınladı.

    FİKO SETTE

    Atay, Fikret Ali'yle çekilen bir fotoğrafını "Fiko Mecnun’a yetişti, inanamıyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

    Ali Atay: Fiko, Mecnun’a yetişti #1

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